118 حالة وفاة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة وارتفاع الحصيلة إلى 2236 حالة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس “كورونا” إلى 2236 حالة وفاة، وفق ما أكدته السلطات الصينية، اليوم الجمعة.
وسجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 118 وفاة بالفيروس، غالبيتهم العظمى في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد (115 وفاة)، وتحديداً في عاصمتها ووهان، المدينة، التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر دجنبر 2019.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في تحديثها اليومي لحصيلة عدد الوفيات والإصابات، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 75 ألف إصابة. أما في بقية أنحاء العالم فقد أصيب مئات آخرون في أكثر من 25 دولة.
وفرضت السلطات الصينية، في 23 يناير الماضي، حجراً على مدينة ووهان، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وبعدها أغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي.
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