إكسال: 3 إصابات إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في أعقاب وقوع شجار ببلدة إكسال، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد مصدر طبي، بأن إحدى الإصابات كانت لشخص يبلغ من العمر 50 عاما وقد وصفت بالمتوسطة، بينما وصفت إصابة الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة والمستشفى الإنجليزي في الناصرة، لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد.