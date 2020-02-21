شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مقاطعة هوبي إلى 631 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مفوضية الصحة الصينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد19-) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن .

وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفا و 662 حالة .