دعوات اطلقها اهالي مناطق غرب ديالى من المخاطر التي قد تخلفها اطنان من الحديد السكراب القريبة من الدور السكنية خاصة بعد عمليات حرق النفايات واطارات العجلات مما يشكل خطرا كبيرا على صحة الاسر هناك
لم يدر بخلد سكان منطقة دور المعجون غربي مركز محافظة ديالى بان وعود الساسة والجهات المختصة لهم بتحويل هذه الارض المحيطة بمنازلهم الى متنزهات ومدينة العاب ستذهب ادراج الرياح بعد ان استيقضوا ذات صباح ليجدوا اطنانا من الحديد السكراب تحاصر المنطقة وتملا اجواءها بالادخنة التي تسبب مختلف الامراض
ورغم ان منطقة دور المعجون تقع في المدخل الرئيس لمحافظة ديالى لكن ذلك لم يكن كافيا لان تتمتع باهتمام خدمي مثلما تبدو عبر هذه المشاهد ..
العاملون بمهنة الحديد السكراب وغالبيتهم من اسر فقيرة طالبوا الجهات المختصة لايجاد مكان بديل كي لاتنقطع مصادر الرزق اما الادارة المحلية للقضاء فحملت البلدية كامل المسؤولية بعد استئجارها الارض لمواطن خالف شروط العقد
البلدية اوقعت الاثنين بمشكلة كبيرة فالعوائل هنا تحاصرها الامراض بعد تأجيرها هذه الارض لمواطن حولها الى اكوام من الحديد السكراب
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو اهالي مناطق غرب ديالى متخفون على صحتهم من خطر السكراب والحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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