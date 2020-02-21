بالفيديو اهالي مناطق غرب ديالى متخفون على صحتهم من خطر السكراب والحديد

حذر مواطنون وشخصيات حكومية في ديالى من المخاطر التي قد تخلفها اطنان من الحديد السكراب القريبة من منطقة دور المعجون غربي المحافظة بعد قيام اصحاب هذه المهنة بحرق النفايات واطارات العجلات مايشكل خطرا كبيرا على صحة العوائللم يدر بخلد سكان منطقة دور المعجون غربي مركز محافظة ديالى بان وعود الساسة والجهات المختصة لهم بتحويل هذه الارض المحيطة بمنازلهم الى متنزهات ومدينة العاب ستذهب ادراج الرياح بعد ان استيقضوا ذات صباح ليجدوا اطنانا من الحديد السكراب تحاصر المنطقة وتملا اجواءها بالادخنة التي تسبب مختلف الامراض

ورغم ان منطقة دور المعجون تقع في المدخل الرئيس لمحافظة ديالى لكن ذلك لم يكن كافيا لان تتمتع باهتمام خدمي مثلما تبدو عبر هذه المشاهد ..



العاملون بمهنة الحديد السكراب وغالبيتهم من اسر فقيرة طالبوا الجهات المختصة لايجاد مكان بديل كي لاتنقطع مصادر الرزق اما الادارة المحلية للقضاء فحملت البلدية كامل المسؤولية بعد استئجارها الارض لمواطن خالف شروط العقد

البلدية اوقعت الاثنين بمشكلة كبيرة فالعوائل هنا تحاصرها الامراض بعد تأجيرها هذه الارض لمواطن حولها الى اكوام من الحديد السكراب