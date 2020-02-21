بالفيديو إيران تغلق مدارسها بعد وفاة شخصين بفايروس كورونا

بدأت منطقة الشرق الاوسط باتخاذ اجراءاتها الاحترازية نتيجة تسجيل عدد من حالات الاصابة بمرض كورونا الذي راح ينتشر بسرعة حتى ادى لاصابات تجاوزت عشرات الالاف داخل الصين وخارجها.
كورورنا في الشرق الاوسط، حالات اصابة بدأت بالظهور داخل عدد من الدول ابرزها مصر وايران ، مصر التي اعلنت قبل اسبوع تقريبا عن اول حالة تم حجرها داخل احد المستشفيات هناك بحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، الحالة كانت لاجنبي لم يتضح من البيان جنسيته او جنسه او حتى متى دخل البلاد، لينقل على الفور بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته ، الامارات هي الاخرى سجلت إصابة تسعة أشخاص بالفيروس جميعهم من الجالية الصينية، دون تسجيلها لحالات وفاة.
اما في ايران وتحديدا داخل مدينة قم فقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس كورونا ، الصحة عادت لتذكر بان الحالتين لم تسافرا خارج إيران ولا خارج مدينة قم قبل إصابتهما. لتقرر الجهات الحكومية لاحقا إقفال المدارس والجامعات في المدينة اليوم كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.في وقت خرجت فيه مصادر تحدثت عن اصابة خمسة وعشرين اخرين وضعوا تحت الحجر الصحي في مستشفيات قم بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.
والى الان بلغت الاصابات الكلية بهذا المرض خمسة وسبعين الفا ومئتي حالة توفي منها الفان تقريبا داخل الصين فقط، فيما سجلت تسعمئة وثماني عشرة حالة إصابة وثلاث حالات وفاة فقط خارج الصين.
اما في ايران وتحديدا داخل مدينة قم فقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس كورونا ، الصحة عادت لتذكر بان الحالتين لم تسافرا خارج إيران ولا خارج مدينة قم قبل إصابتهما. لتقرر الجهات الحكومية لاحقا إقفال المدارس والجامعات في المدينة اليوم كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.في وقت خرجت فيه مصادر تحدثت عن اصابة خمسة وعشرين اخرين وضعوا تحت الحجر الصحي في مستشفيات قم بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.
والى الان بلغت الاصابات الكلية بهذا المرض خمسة وسبعين الفا ومئتي حالة توفي منها الفان تقريبا داخل الصين فقط، فيما سجلت تسعمئة وثماني عشرة حالة إصابة وثلاث حالات وفاة فقط خارج الصين.
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