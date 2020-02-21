شهدت صالات العرض السينمائية داخل بغداد عرض اول فيلم عراقي بعد سنوات طويلة من التوقف،ليتمخض عن ذلك فيلم يحاكي واقع المجتمع العراقي وما مر به في السنوات الاخيرة خطوة جريئة لاعادة الامل للسينما العراقية بعد اعوام طوال على اقفال شباك التذاكر للاعمال السينمائية .. الى بغداد عنوان يحمل الامل لعودة الفلم العراقي الى سابق عهده لاعوام مضت من التالق . قصة حيكت من تفاصيل الواقع العراقي لتنقل صورة بغداد الجميلة وحنين عراقيي المهجر للعودة الى بلدهم في ظل تفاؤل منتجي الفلم واملهم بنجاح هذا العمل الفني



وزارة الثقافة العراقية مطالبة بدعم مثل هكذا اعمال فنية لان الفن هو رسالة الشعوب ونتاج ثقافاتها . وزارة الثقافة العراقية مطالبة بدعم مثل هكذا اعمال فنية لان الفن هو رسالة الشعوب ونتاج ثقافاتها . عودة السينما العراقية وعرض الفلم في بغداد وعدة عواصم لدول خليجية يعد حافزا للاستمرار بتقديم اعمال ذات مستوى اعلى بامكانيات فنية وانتاجية مميزة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو بغداد تشهد عرض اول فيلم سينمائي عراقي بعد توقف دام لسنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.