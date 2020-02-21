الموت يفجع 'سلطان الطرب' جورج وسوف

توفيت والدة المطرب جورج وسوف، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إقامة الصلاة على الجثمان في إحدى الكنائس السورية اليوم.
ونعت مجموعة من الفنانين والمشاهير الفقيدة وقدموا التعازي للمطرب السوري في تغريدات عبر موقع "تويتر" صباح اليوم الجمعة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار"، تقام الصلاة على جثمان الراحلة في كنيسة مار الياس- كفرون رفقة بسوريا، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة.
قالت المطربة نانسي عجرم: "الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء". وقال الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان: "والدة أبو وديع في ذمة الله، أحر التعازي".
وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار"، تقام الصلاة على جثمان الراحلة في كنيسة مار الياس- كفرون رفقة بسوريا، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة.
وتستقبل أسرة الراحلة، فرحة متعب الصدي، التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين.
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