الموت يفجع 'سلطان الطرب' جورج وسوف

ونعت مجموعة من الفنانين والمشاهير الفقيدة وقدموا التعازي للمطرب السوري في تغريدات عبر موقع "تويتر" صباح اليوم الجمعة.

قالت المطربة نانسي عجرم: "الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء". وقال الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان: "والدة أبو وديع في ذمة الله، أحر التعازي".

وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار"، تقام الصلاة على جثمان الراحلة في كنيسة مار الياس- كفرون رفقة بسوريا، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

وتستقبل أسرة الراحلة، فرحة متعب الصدي، التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين.