الإيرانيون يقاطعون ‏مسرحية الانتخابات.. مراكز خاوية وصناديق فارغة

أظهرت صور خلو مراكز اقتراع من وجود ناخبين في أنحاء متفرقة من إيران مع بدء ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11، والتي يصفها معارضون بـ"المسرحية".

وتداول ناشطون إيرانيون عبر الإنترنت صورا تكشف عزوف الناس عن الذهاب للتصويت، لاسيما داخل مدينة قاسم آباد الواقعة بمحافظة خراسان رضوى (شمال شرق) التي كان معتادا اكتظاظها بالمارة سابقا.

وأظهرت مقاطع فيديو عدم تواجد ناخبين أمام مراكز اقتراع في بعض مناطق مدينتي كرمانشاه، وبهبهان الواقعتين أقصى غرب إيران.

وأشار ناشطون إلى أن مدينة شيراز سادس أكبر مدينة إيرانية تشهد عزوفا ملحوظا عن المشاركة بالاقتراع منذ بدء الانتخابات، صباح اليوم الجمعة.





ودعت عائلات ضحايا أعدمتهم سلطات النظام الإيراني لمقاطعة التصويت بكثافة في انتخابات البرلمان.

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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نص منشور عبر موقع "أنستقرام" لوالد بويا بختياري، أحد قتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يدعو الناخبين الإيرانيين إلى عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع في عموم الأقاليم داخل بلاده.





وناشدت والدة رامين حسين بناهي، معارض كردي أعدمته السلطات الإيرانية واثنين آخرين في سبتمبر/أيلول 2018، الإيرانيين، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورتها الحادية عشرة احتراما لدماء نجلها ورفاقه ممن أعدموا داخل السجون.وأكد والد بختياري، أن التصويت في انتخابات البرلمان الإيراني يعد قبولا بالظلم وخيانة لأرواح ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضا على سوء الوضع المعيشي إثر غلاء أسعار البنزين نحو 300%، أواخر العام الماضي.

ودشن ناشطون إيرانيون وسوما بعناوين: "لن نصوت"، و"لا تصويت"، و"إصبع في الدم"، ردا على دعوة روحاني باعتبارها تبييضا لوجه النظام الإيراني المتورط بقمع محتجين ومعارضين، حسب آراء مغردين على موقع "تويتر".





كما طالبت سجينات سياسيات إيرانيات بمقاطعة شعبية للانتخابات البرلمانية داخل بلادهن.

وأكدت 12 سجينة سياسية، في بيان مشترك مسرب من معتقل إيفين الواقع شمال العاصمة طهران، الإثنين، أن "المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية الإيرانية بمثابة تأييد لجرائم نظام المرشد علي خامنئي، وضغطاً بالإصبع على زناد الأسلحة التي تطلق النار ناحية الشباب الثائر"، على حد تعبيرهن.

ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين 58 مليونا، ويتنافس في الاقتراع 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان، في حين رفض مجلس صيانة الدستور 7296 طلب ترشّح، غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين.