بومبيو: واشنطن تستعد لتوقيع اتفاق مع طالبان في 29 فبراير

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تستعد لتوقيع اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية في 29 من فبراير/ شباط الجاري.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في بيان الجمعة - أن واشنطن توصلت لاتفاق مع طالبان بشأن خفض أعمال العنف في البلاد بعد عقود من الصراع.

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاق مع طالبان بشأن خفض أعمال العنف في أفغانستان، يعد خطوة هامة في طريق السلام، داعيا الأفغان إلى اغتنامها.

وكان مسؤول أفغاني قال اليوم، إن اتفاق حركة طالبان مع القوات الحكومية على خفض العنف في أفغانستان لمدة 7 أيام، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل السبت بالتوقيت المحلي.

وتتفاوض "طالبان" مع واشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني.