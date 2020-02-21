اعتقال فلسطينية بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية،الجمعة، شابة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.



وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن شابة فلسطينية حاولت طعن إسرائيليين بواسطة "سكين" صغيرة في حي "أرمون هنتسيف"بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها.





وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في إلقاء القبض على شابة فلسطينية بعدما حاولت طعن إسرائيليين في مدينة القدس، دون وقوع إصابات تذكر.

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وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكدت،الخميس، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية هو "تدمير ممنهج لحل الدولتين"، ويجر المنطقة لمزيد من العنف.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان، إن نتنياهو يسعى لكسب أصوات اليمين عشية الانتخابات الإسرائيلية.





وأكد أبوردينة أن "محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي عشية الانتخابات الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وستجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو، اعتزامه بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.