السعودية تحذر من زعزعة تركيا استقرار ليبيا بإرسال مرتزقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت السعودية، الجمعة، من استمرار تدخل تركيا في ليبيا وزعزعة استقرارها، معبرة عن دعمها للحل السلمي للأزمة.

وقال أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، إن "لدينا مخاوف كبيرة من إرسال تركيا لمقاتلين إلى شمال ليبيا مما يزيد من زعزعة الاستقرار هناك".

وأضاف: "نحن مستمرون في دعم كل الجهود للتوصل لحل سلمي بشأن الأزمة الليبية".

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وتابع: "اتفقت مع نظيري الألماني على ضرورة إبراز الحلول السلمية بشأن أزمات الشرق الأوسط".

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة دعم العمل الإنساني في اليمن.

ولفت إلى انه أطلع نظيره الألماني على التصعيد العسكري الأخير للحوثيين "الذي يدل على عدم جديتهم للتوصل لحل للأزمة".