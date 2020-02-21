محادثات وقف إطلاق النار بليبيا تنطلق في جنيف برعاية أممية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا ستستأنف اليوم برعاية أممية في جنيف .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) محادثاتها في جنيف، الخميس، ضمن مخرجات المسار الأمني لمؤتمر برلين الذي عقد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

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وأعلنت ما يعرف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس مساء الثلاثاء، تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية في جنيف، بعد فضح الدعم التركي لها بالأسلحة والعتاد والمرتزقة والإرهابيين الأجانب.

وصبيحة إعلان وفد حكومة السراج تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية، الأربعاء، وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو، حيث التقى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، واتفق الطرفان على أنه لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أشار إلى أن عمليات توريد السلاح لا تزال مستمرة بخلاف تدفق المرتزقة الأجانب، وقد تم تسجيل نحو 150 خرقا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي.