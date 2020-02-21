الشرطة الألمانية تعزز تواجدها أمام المساجد بعد اعتداء هاناو

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الجمعة، إن الشرطة تعزز تواجدها أمام المساجد بعد حادثي إطلاق النار في مدينة "هاناو".

وصنف وزير الداخلية الألماني - في تصريحات ببرلين اليوم - جريمة العنف التي وقعت في مدينة "هاناو" كهجوم إرهابي يميني متطرف.

وقال زيهوفر إن "الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع".

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وأضاف أن هذا "ثالث هجوم إرهابي يميني (تشهده ألمانيا) في غضون أشهر قليلة".

وتولت النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب التحقيق في عمليتي إطلاق نار داميتين أسفرتا عن 11 قتيلا مساء الأربعاء، قرب فرانكفورت ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب".

ووفق مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو في حين أعلنت الشرطة نحو الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي أنها عثرت على "المنفّذ المحتمل" للجريمة في شقة مع جثة شخص آخر.

وعقب إطلاق النار بدأت الشرطة "عملية مطاردة واسعة النطاق" ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة البالغ عدد سكّانها نحو 90 ألف نسمة.

وشاهد مراسل فرانس برس نحو 30 عربة للشرطة تغادر مقر الشرطة في هاناو، وبحسب شهود عيان تم نشر عناصر الشرطة المدججة بالسلاح في المدينة.