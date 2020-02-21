إصابة 53 شخصا بينهم أطفال في مظاهرات الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، إصابة ٥٣ شخصا خلال مظاهرات "رد الجميل" التي شهدتها العاصمة الخرطوم، الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائل تصدي الشرطة للمتظاهرين السلميين تباينت "من رصاص حي إلى قنابل الغاز المسيل للدموع والضرب العنيف بالعصي ومواسير الحديد والركل والرشق بالحجارة مما تسبب في إصابات خطيرة".





وأكدت الصحة السودانية الهجوم على حافلة تنقل أطفالا إلى منازلهم من إحدى المدارس مما تسبب في إصابة العديد منهم.

وأوضحت أن من بين المصابين في أحداث الخميس أطفال وشباب ونساء تمت مهاجمتهم، إما أثناء تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومطالبهم في الموكب، أو لمجرد تواجدهم أو مرورهم بالقرب من مكانه أو أثناء خروج الموظفين منهم من مكاتب الدولة أو الشركات والمحال التجارية في نهاية دوام العمل.

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وأدانت وزارة الصحة بشدة كل أشكال العنف ونادت بضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم، مستنكرة الهجوم على أي مؤسسة صحية.





واستنكرت الحكومة السودانية، الجمعة، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتوعدت بمحاسبة المخطئين.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، في بيان، فتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم، مؤكدا حق التظاهر وتنظيم المسيرات.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن مواقفها وآرائها وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين أدان استخدام الشرطة للقوة ضد مظاهرات طالبت بإعادة هيكلة القوات المسلحة، مطالبا مجلس الوزراء بفتح تحقيق حول الحادثة، وتطهير الشرطة من عناصر النظام البائد.

وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان، فقد أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في وسط العاصمة الخرطوم، الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة ضباط من الجيش للخدمة بعد إحالتهم للتقاعد.