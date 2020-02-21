مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات في أسبوع.. «فيديوجراف»

نفت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدداً من الشائعات التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "فيديوجراف" أوضح فيه عدد من الشائعات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا بناءاً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وتم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 14 حتى 21 فبراير 2020 ‏)، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها للمستوردين، وما أثير حول تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات، بالإضافة إلى ما تم تداوله بشأن فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين.

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كما نفى المركز ما تم تداوله بشأن تأثر صناعة الدواء في مصر بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين، وما أثير حول وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، فضلاً عن ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية.

ونفى المركز ايضاً ما تم تداوله حول فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وما أثير حول إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءًا من الطفل الثالث للأسرة، بالإضافة إلى تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019، ورفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة.