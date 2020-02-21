البابا فرانسيس يمنح وسام "التميز" للجنرال آبانيارا

منح الحبر الاعظم ​البابا فرانسيس​ وسام "فارس الصليب الأكبر للفرسان إلى الجنرال " ديوداتو أبانيارا"، خلال حفل أُقيم في نيابة ​البطريركية المارونية​ ، المتواجدة في حاضرة ​الفاتيكان​ بحضور ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، وكيل نيابة الفاتيكان، سفيرة ​لبنان​ في ​ايطاليا​ ميرا ضاهر ، القنصل الفخري الإيطالي في منطقة صور الأستاذ أحمد سقلاوي, رئيس الكهنة العسكري في ساليرنو دون "كلوديو مانكوزو" ودبلوماسيين من الفاتيكان.

وجاء التكريم من البابا فرانسيس إلى قائد لواء " غاريبالدي" الجنرال" ديوداتو أبانيارا "و قائد القطاع الغربي السابق ل​قوات اليونيفيل​ العاملة في ​جنوب لبنان​ و ذلك لتميزه في قيادة بعثة ​اليونيفل​ في القطاع الغربي من جنوب لبنان و تقديرا لمساهمته الفعّالة في دعم الاستقرار و المجتمع المحلي في جنوب لبنان, كما مشاركته المميّزة في تشييد ​كنيسة​ "سانتا ماريا ، سيدة الكرمل والقديس يوحنا الثالث والعشرون "في ​بلدة شمع​ داخل مركز قيادة القطاع الغربي ، وهي الكنيسة الوحيدة في جنوب لبنان التي تتبع الطقوس اللاتينية.