منح الحبر الاعظم البابا فرانسيس وسام "فارس الصليب الأكبر للفرسان إلى الجنرال " ديوداتو أبانيارا"، خلال حفل أُقيم في نيابة البطريركية المارونية ، المتواجدة في حاضرة الفاتيكان بحضور الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكيل نيابة الفاتيكان، سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر ، القنصل الفخري الإيطالي في منطقة صور الأستاذ أحمد سقلاوي, رئيس الكهنة العسكري في ساليرنو دون "كلوديو مانكوزو" ودبلوماسيين من الفاتيكان.
وجاء التكريم من البابا فرانسيس إلى قائد لواء " غاريبالدي" الجنرال" ديوداتو أبانيارا "و قائد القطاع الغربي السابق لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان و ذلك لتميزه في قيادة بعثة اليونيفل في القطاع الغربي من جنوب لبنان و تقديرا لمساهمته الفعّالة في دعم الاستقرار و المجتمع المحلي في جنوب لبنان, كما مشاركته المميّزة في تشييد كنيسة "سانتا ماريا ، سيدة الكرمل والقديس يوحنا الثالث والعشرون "في بلدة شمع داخل مركز قيادة القطاع الغربي ، وهي الكنيسة الوحيدة في جنوب لبنان التي تتبع الطقوس اللاتينية.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرانسيس يمنح وسام "التميز" للجنرال آبانيارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.