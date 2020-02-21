اعتبر النائب اللواء جميل السيد أنه لو "كنت مكان التيّار الوطني الحر ومعي أكبر كتلة نيابية، لما كنت أرسلت متظاهرين إلى المصرف المركزي، ولكُنتُ قدّمت ملفاً بإرتكابات رياض سلامة لمحاكمته".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد السيد أنه "لو كنت مكان جنبلاط، لما إستنفرت أنصاري للحضور إلى كليمنصو الساعة الثانية ظهراً لمواجهة العونيين ثم قمت بتمثيلية سحبهم، فيما البلد على كف عفريت".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لو كان معي أكبر كتلة نيابية لكنت قدمت ملفا بسلامة لمحاكمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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