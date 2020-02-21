السيد: لو كان معي أكبر كتلة نيابية لكنت قدمت ملفا بسلامة لمحاكمته

اعتبر النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ أنه لو "كنت مكان التيّار الوطني الحر ومعي أكبر كتلة نيابية، لما كنت أرسلت متظاهرين إلى ​المصرف المركزي​، ولكُنتُ قدّمت ملفاً بإرتكابات ​رياض سلامة​ لمحاكمته".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد السيد أنه "لو كنت مكان ​جنبلاط​، لما إستنفرت أنصاري للحضور إلى كليمنصو ​الساعة​ الثانية ظهراً لمواجهة العونيين ثم قمت بتمثيلية سحبهم، فيما البلد على كف عفريت".