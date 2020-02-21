أمل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد "أن لا تسبب بعض المهاترات الداخلية غضّ النظر عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية الصعبة؛ ونصبح بحالة من الإضطراب السياسي على حساب لقمة عيش الناس الكريمة". وأضاف: "كأن المقصود هو التلهّي عن استرداد الأموال المنهوبة ببث النعرات الحزبية والطائفية والمذهبية البغيضة".
وشدد على ان الناس لم تعد تحتمل هكذا سياسات آنية قائمة على المصالح الشخصية البحتة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: نأمل أن لا تسبب المهاترات الداخلية غضّ النظر عن الأوضاع المعيشيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.