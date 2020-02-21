أرسلان: نأمل أن لا تسبب المهاترات الداخلية غضّ النظر عن الأوضاع المعيشيّة

أمل رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ في هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد "أن لا تسبب بعض المهاترات الداخلية غضّ النظر عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية الصعبة؛ ونصبح بحالة من الإضطراب السياسي على حساب لقمة عيش الناس الكريمة". وأضاف: "كأن المقصود هو التلهّي عن استرداد ​الأموال المنهوبة​ ببث النعرات الحزبية والطائفية والمذهبية البغيضة".

وشدد على ان الناس لم تعد تحتمل هكذا سياسات آنية قائمة على المصالح الشخصية البحتة.