خارجية إيران: عقوبات أميركا دليل عجزها وفشل سياسة الضغوط القصوى

اعتبرت الخارجية الإيرانية أن فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على أعضاء مجلس صيانة الدستور بأنه "دليل على عجزها وفشل سياسة الضغوط القصوى ضد طهران".
وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى إن "الولايات المتحدة تخشى الديمقراطية في إيران ومشاركة الشعب في الانتخابات، وطهران لا تعير أي اهتمام لا لأمريكا ولا لعقوباتها الجبانة والجنونية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، ومواقع إلكترونية حكومية.
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