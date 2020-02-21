خارجية إيران: عقوبات أميركا دليل عجزها وفشل سياسة الضغوط القصوى

اعتبرت الخارجية ال​إيران​ية أن فرض ​الولايات المتحدة​ الأميركية ​عقوبات​ على أعضاء مجلس صيانة ​الدستور​ بأنه "دليل على عجزها وفشل ​سياسة​ الضغوط القصوى ضد ​طهران​".

وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى إن "الولايات المتحدة تخشى الديمقراطية في إيران ومشاركة الشعب في ​الانتخابات​، وطهران لا تعير أي اهتمام لا لأمريكا ولا لعقوباتها الجبانة والجنونية".

وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​، فرضت عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء ​القيادة​ في إيران، ومواقع إلكترونية حكومية.