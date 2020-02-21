دعموش: لبنان يجب ان يقتنص كل الفرص والعروض التي تقدم لمساعدته

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن "الازمة الاقتصادية والمالية صعبة لكن أفق الحل ليس مسدودا، فهناك حلول ممكنة لكن تحتاج الى ارادة سياسية وقرارات واجراءات جدية، من دون مراعاة المتنفذين واصحاب المصالح الخاصة"، مشيرا الى أن "الجميع مطالب اليوم بالتعاون مع الحكومة التي أبدت حتى الآن نشاطا واهتماما في متابعة الملفات الملحة، لا سيما الملف المالي، بهدف ايجاد الحلول للاستحقاقات المالية والنقدية والاقتصادية، ومعالجة أزمة الدين، وأزمة المودعين مع المصارف".
واعتبر ان "المطلوب على هذا الصعيد اختيار الحلول والمخارج المالية والاقتصادية العلمية المناسبة التي تقتضيها المصلحة الوطنية لمعالجة الازمة، وبما يحفظ السيادة الوطنية، لا الحلول التي تحاول فرضها بعض الجهات عبر التهويل من اجل تحقيق مكاسب خاصة"، مشددا على ان "لبنان يجب ان يقتنص كل الفرص والعروض التي تقدم لمساعدته من قبل الاصدقاء والاشقاء طالما انها غير مشروطة ولا تجعل البلد رهينة او تحت وصاية احد. وعلى اللبنانيين والحكومة اللبنانية ان يرفضوا بشدة التحذيرات الامريكية المتعلقة بالعرض الإيراني لمساعدة لبنان وان لا يخضعوا لمحاولات الابتزاز الامريكي التي يراد منها جعل لبنان تحت الوصاية الاميركية".
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