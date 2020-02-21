وزني التقى وفداً من صندوق النقد الدولي

استقبل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ وفداً من ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة رئيس البعثة Martin Cerisola، وجرى البحث بما يمكن أن يقدمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة ​لبنان​ في بناء خطته الإنقاذية.

وتمّ التداول في كافة المعطيات المتوفّرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي.