وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في صور

نفذ المحتجون في حراك صور وقفة إحتجاجية امام ​مصرف لبنان​ - صور، إستنكارا وإحتجاجا على ما وصلت اليه البلاد بفعل ​سياسة​ المصرف وتردي الوضع الإقتصادي والمالي. ورددوا شعارات "ضد سياسة المصرف وحاكمه ​رياض سلامة​".

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