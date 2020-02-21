سليم عون: ندفع ثمن خياراتنا لوقوفنا بوجه توطين الفلسطينيين والنازحين السوريين

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ الى اننا ندفع ثمن خياراتنا لوقوفنا في وجه توطين ​الفلسطينيين​ و​النازحين السوريين​، ونحن نعرف ماذا نواجه ولا نخجل من ذلك، وقد تم تقديم عرض بشطب الـ100 مليار ​دولار​ دين مقابل ​التوطين​ ونحن لم نقبل بذلك.

واوضح عون في حديث تلفزيوني، بأنه من غير الجائز اتهام فريق ​التيار الوطني الحر​ ب​أزمة الكهرباء​ القائمة منذ العام 1990، واوضح ان هناك خطة واضحة لتطوير الكهرباء في لبنان، والعجز الذي يتم دفعه للكهرباء يستفيد منه المواطنين عبر تامين الكهرباء بكلفة اقل من الانتاج.

وردا على تصريح رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، قال عون "من يريد الغاء الاخر كان ترك الحريري عند جلادينهم ولم يعمل على اعادته الى لبنان". واعتبر ان طريقة الكسل بإدارة البلد ندفع ثمنها، خاصة عندما نفتح اي ملف نتهم بالتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة.