اعتصام للجنة العفو العام أمام وزارة العدل

نفذت مجموعة من لجنة المطالبة بالعفو العام اعتصاما تحذيريا في محيط وزارة العدل وقصر العدل في بيروت للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.
ولفت مؤسس اللجنة في منطقة بعلبك-الهرمل دمر المقداد من أمام العدلية إلى ان "هذا الإعتصام التحذيري هو الأول للجنة بعد تشكيل الحكومة للمطالبة بإقرار قانون العفو العام في كل لبنان وليس فقط في بعلبك -الهرمل".
وأشار الى "خطوات سيعلن عنها في حينها بعد هذا الإعتصام في حال لم يلق تحركهم أي تجاوب من قبل المراجع المعنية".
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