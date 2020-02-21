اعتصام للجنة العفو العام أمام وزارة العدل

نفذت مجموعة من لجنة المطالبة ب​العفو العام​ اعتصاما تحذيريا في محيط ​وزارة العدل​ وقصر العدل في بيروت للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.

ولفت مؤسس اللجنة في منطقة بعلبك-الهرمل دمر المقداد من أمام العدلية إلى ان "هذا الإعتصام التحذيري هو الأول للجنة بعد تشكيل الحكومة للمطالبة بإقرار قانون العفو العام في كل لبنان وليس فقط في بعلبك -الهرمل".

وأشار الى "خطوات سيعلن عنها في حينها بعد هذا الإعتصام في حال لم يلق تحركهم أي تجاوب من قبل المراجع المعنية".