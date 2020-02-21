وزير الخارجية السعودي: الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ان "الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة"، معتبرا ان "الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية".
من جهة أخرى، شدد على انه "سوف نستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا ، ونحن عبرنا عن قلقنا من ارسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا".
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