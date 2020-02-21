وزير الخارجية السعودي: الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير ​فيصل بن فرحان​ ان "الدور الإيراني واضح في زعزعة ​الأمن​ في المنطقة"، معتبرا ان "الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل ​الأزمة​ اليمنية".

من جهة أخرى، شدد على انه "سوف نستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ​ليبيا​ ​​، ونحن عبرنا عن قلقنا من ارسال ​تركيا​ أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا".