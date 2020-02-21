الدفاع الروسية: تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية هائلة إلى إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ ان "​تركيا​ أرسلت تعزيزات عسكرية هائلة إلى إدلب". من جهة أخرى، نفى رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء بحري أوليغ جورافليوف، أنباء زعمت نزوح "مئات الآلاف" المدنيين بمحافظة إدلب السورية نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات القتالية ضد الارهابيين. وقال: "لا توجد مواد مصورة أو الشرطة فيديو يمكن التحقق منها، وأي أدلة أخرى تدعم أنباء نزوح "حوالي مليون" شخص من منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى الحدود السورية التركية".

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