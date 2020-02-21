سقوط نيزك ضخم في كاريليا شمالي روسيا

سقط نيزك ضخم، ليل الخميس - الجمعة، في قرية سيكيجسا في كاريليا شمال غربي ​روسيا​، وقد والتقطت كاميرات المراقبة النيزك وهو يسقط بسرعة كبيرة في ​الساعة​ 04:35 بالتوقيت المحلي واستمرت حوالي ست ثوان.

وقد سقط النيزك فوق القرية، وبعد ذلك حدث وميض ساطع وانتهى ب​انفجار​ ضخم، كما ذكر أهالي القرية.