سقوط نيزك ضخم في كاريليا شمالي روسيا

سقط نيزك ضخم، ليل الخميس - الجمعة، في قرية سيكيجسا في كاريليا شمال غربي روسيا، وقد والتقطت كاميرات المراقبة النيزك وهو يسقط بسرعة كبيرة في الساعة 04:35 بالتوقيت المحلي واستمرت حوالي ست ثوان.
وقد سقط النيزك فوق القرية، وبعد ذلك حدث وميض ساطع وانتهى بانفجار ضخم، كما ذكر أهالي القرية.
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