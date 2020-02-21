اعتقال فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

اعتقلت ​الشرطة الإسرائيلية​ شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ ​عملية طعن​ بمدينة ​القدس​. ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى أن الشابة الفلسطينية حاولت طعن إسرائيليين بواسطة "سكين" صغير في حي "أرمون هنتسيف" في القدس، قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

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