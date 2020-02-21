سكاي نيوز: تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الحربي الروسي

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن مصادر تركية بأن ​السلطات التركية​ قامت بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطيران الحربي الروسي. وأكدت المصادر بأن "تركيا حظرت مرور طائرة نقل عسكرية روسية وطائرتين من طراز سوخوي 24 فوق أراضيها". يأتي ذلك بعد أن ارتفعت وتيرة التصعيد بشكل كبير في إدلب بيت ​القوات التركية​ من جهة، و​الجيش السوري​ وحلفاءه من جهة أخرى.

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