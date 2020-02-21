الصحة الإيرانية: حالتا وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين لـ15

أفادت وكالة "رويترز" عن مصادر في ​وزارة الصحة​ الإيرانية، تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا. وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني ​سعيد نمكي​، قد أعلن في وقت سابق، أن الاصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد هي 5 فقط لكنه أوضح ان "هنالك 24 حالة مشتبه بها بالاصابة بفيروس كورونا هم الان راقدون في المستشفى، وستتضح النتيجة ويتم ​الاعلان​ عنها بعد الحصول على الفحوص المختبرية اللازمة". وتابع ان وزارة الصحة تتوقع عدم اصابة غالبية هؤلاء بالفيروس.

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