النشرة: تعرّض سيارة الزميل الإعلامي عباس ضاهر للسرقة في بدنايل

افادت معلومات لـ"النشرة" عن تعرّض ​سيارة​ الزميل الإعلامي ​عباس ضاهر​ للسرقة في ​بدنايل​. وفي التفاصيل ان ضاهر كان يركن سيارته من نوع هوندا امام منزله، وسرقت ليلا. وقد حضرت القوى الامنية وفتح تحقيقا بالحادث بعد تقديم شكوى في مخفر بيت شاما في البقاع.

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