أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع لهم "ان الموزعين يتركون الحل بين أيدي دولة رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر اللذين يعملان على صيغة لمعالجة المشكلة التي يمر بها القطاع النفطي".
وشدد ابو شقرا على "ان لا داعي للقلق لان الموضوع أخذ طريقه الصحيح للحل".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: موضوع المحروقات أخذ طريقه الصحيح للحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.