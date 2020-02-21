أبو شقرا: موضوع المحروقات أخذ طريقه الصحيح للحل

أكد ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​ بعد اجتماع لهم "ان الموزعين يتركون الحل بين أيدي دولة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ اللذين يعملان على صيغة لمعالجة المشكلة التي يمر بها القطاع النفطي".

وشدد ابو شقرا على "ان لا داعي للقلق لان الموضوع أخذ طريقه الصحيح للحل".

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