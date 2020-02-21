لفت المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ إلى انه "تصر بعض الجهات على ممارسة ​الفساد​ الأخلاقي الذي يشكل أساس الفساد السياسي والمالي. وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع. لكن خطرها تمدد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتم تذييلها بتواقيع مصورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويرا جنائيا. وقد أحال رئيس مجلس الوزراء إلى مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ هذا المستند المزور لملاحقة المزورين الذين يعبثون بالإستقرار الوطني".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب حسان دياب: ملاحقة مزوري مستند عن اوضاع مالية غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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