شكرا لقرائتكم خبر عن "أزمة تأخير تصديقات أوراق المصريين بالخارج" أمام البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع لها الأسبوع المقبل، لبحث مشكلة تأخير تصديقات أوراق المصريين في الخارج واستغراقها مدد طويلة بعض الشئ، ومنها جوازات السفر وشهادات الميلاد، وذلك في ضوء اجتماع اللجنة مع السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وأضاف "درويش"، أن اللجنة ستضع مقترحات، وسترسلها لوزارة الخارجية لتخفيف المدة، وإيجاد حلول خارج الصندوق لإنهائها، مشيراً إلى أن اللجنة ستفتح أيضاً الملف التأكيد على فتح مكاتب تصديقات لوزارة الخارجية في الصعيد، وتحديداً في محافظات القنا والفيوم والمنيا، قبل دور الانعقاد الحالي، كما وعدت وزارة الخارجية.

كان نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قد وجههوا فى اجتماعهم المنعقد الأسبوع الماضى، شكوى رسمية إلى السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ضد سفيرة بلجيكا والقنصل البلجيكى.

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وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة، إن طريقة تعامل السفيرة من أسوأ ما يكون، مضيفًا: "تتعسف مع المواطنين والنواب والسفراء الآخرين، وحتى فى الوفود الرسمية هناك تعسف شديد وقصد فى عدم منح التأشيرات"، مشيدًا ما أكده مساعد الوزير من المعاملة بالمثل فى تلك الحالات، متابعًا: " بعض السفراء بيتعاملوا كويس والبعض مش بيقوم بدوره".

وأشاد رئيس اللجنة، بقرار وزارة الخارجية بمنع أحد السفراء من دخول وزارة الخارجية لسوء معاملته مع المصريين، رغم أن مهمته الرئيسية تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن وزارة الخارجية لديها مشاورات سياسية قريبة مع بلچيكا، وأن شكوى اللجنة ستكون على رأس الموضوعات التى سيتم فتحها والنقاش فيها، مطالبًا اللجنة بإعداد مذكرة رسمية بالشكاوى وبأدلة دامغة، لتوصيلها للسفارة وبحثها بشكل رسمي، وأن الوزارة ستطلب رد رسمى من السفارة، متابعًا: "لأنه فى بعض الأحيان تكون الأوراق غير كاملة".