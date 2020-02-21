بتعاملات 25 مليون جنيه.. ضبط متهمين بتهمة غسل الأموال بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية، الجمعة، متهمين قاما بغسل نحو 25 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية مسجلة" مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن ومجالات مختلفة "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.