القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على 4 عاطلين بحيازتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومخدرات، وذلك في مراكز الخصوص والخانكة وقليوب.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من ضباط مباحث المديرية، بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون ومروجي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت عن ضبط متهمين.

وتبين أنه بعد استئذان النيابة العامة، جرى ضبط "ح. ع" 27 سنة، عاطل، السابق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات، سرقة بالإكراه)، والهارب من المراقبة في قضية شروع في سرقة بالإكراه وحيازة سلاح، و"ا. م" 25 سنة، عاطل، السابق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات، سرقة) وبحيازتهما سلاحًا ناريًا "بندقية آلية، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرامًا".

كما جرى ضبط "م. س" 35 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز قليوب، وبحيازته سلاحين ناريين "فرد خرطوش"، و10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، كما جرى ضبط "م. ع" 25 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم الخصوص، وبحيازته "فرد خرطوش"، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 40 جرامًا، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارته.