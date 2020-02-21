وزير الداخلية الألماني: جريمة هاناو "هجوم إرهابي بدافع عنصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/هاناو- (د ب أ):
صنف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية كهجوم إرهابي يميني متطرف.
وقال زيهوفر اليوم الجمعة في برلين: "الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع".
وأضاف زيهوفر أن هذا "ثالث هجوم إرهابي يميني (تشهده ألمانيا) في غضون أشهر قليلة".
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