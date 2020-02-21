باكستان: عملية السلام الأفغانية تسير في الاتجاه الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ

اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن عملية السلام الأفغانية تسير في الاتجاه الصحيح للمرة الأولى.

وقال خان - في تصريح نقلته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة - إن الولايات المتحدة ترغب في إحلال السلام وعقد حوار مع حركة طالبان، وإن الطرفين يجلسان الآن إلى طاولة الحوار، موضحا أن المرحلة المقبلة ستكون وقف إطلاق النار، ويليها اتفاق محتمل.

وأضاف أن أكثر من 70 ألف باكستاني قتلوا خلال السنوات الماضية، في إشارة منه إلى التضحيات التي بذلتها باكستان في الحرب على الإرهاب.. لافتا إلى أن أول عام قضاه بمنصب رئيس وزراء شهدت باكستان عامًا كان الأكثر أمنًا منذ أحداث 11 سبتمبر 2001.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه طلب مرارًا من الهند أن تشترك في حوار يهدف إلى حل النزاع بشأن إقليم كشمير، متابعا: "الهند طالما رفضت هذا العرض".