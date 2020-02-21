استعدادا للصيف.. إزالة حطام مراكب الصيد في شاطئ ميامي بالإسكندرية - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة لإزالة ورفع حطام مراكب الصيد على شاطئ ميامي، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لموسم صيف 2020.
ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة شارك فيها "حي المنتزه أول والإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية".
وأضاف رشاد في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن رفع جميع حطام مراكب الصيد التي كانت تشوه المظهر الحضاري وتشكل مركزًا لتجميع المخلفات على شاطئ ميامي.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الإدارة أطلقت حملات مماثلة لتنظيف ورفع المخلفات من شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 61 شاطئا، استعدادا لموسم الصيف.
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