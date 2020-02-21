مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار في مدينة كولدويل الأمريكية

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بإطلاق نار في مجمع سكني للمسنين بمدينة كولدويل في ولاية آيداهو الأمريكية الليلة الماضية وفقا لوكالة سانا.

ووفقا لصحيفة آيداهو برس تريبيون التي

أوردت النبأ فإن حادثة إطلاق النار وقعت في مجمع “بورتستيوارت أبارتمنتس” لإيواء المسنين فيما ذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين وبينهم شرطي إلى المستشفى لتلقي العلاج دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب.