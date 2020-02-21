أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لترتفع حصيلة الإصابات إلى 204 حالات وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكالة أنباء (يونهاب) - أنه تم اكتشاف 48 حالة جديدة للإصابة بالفيروس اليوم وبذلك تم تأكيد 100 حالة للإصابة بالفيروس في يومٍ واحد بمن فيهم 52 حالة في صباح اليوم، بالإضافة للـ48 حالة الجديدة.
وذكر مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي - وفقا لما ذكرته
وأضاف المركز أن 46 حالة جديدة من بين الـ48 حالة الإضافية التي تم تأكيدها اليوم كانوا قد اختلطوا بمصابين داخل كنيسة "شينتشونجي" في مدينة دايجو أما الحالتان المتبقيتان فقد تم اكتشافهما في كل من سول وإقليم كيونج-كي.
كانت هذه تفاصيل خبر 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية.. وارتفاع عدد المصابين لـ204 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.