وزير الإعلام اليمني: الهجمات الحوثية على السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، الهجمات الصاروخية الحوثية التي حاولت استهداف الأراضي السعودية، واصفا إياها بـ"الانتهاك الصارخ" للقانون الدولي وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الإرياني في تصريح أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم ـ "ندين ونستنكر بشدة جريمة الاستهداف الإرهابي الفاشلة التي نفذتها الميليشيات الحوثية بعدد من الصواريخ

الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان من كافة الجنسيات، بما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.



وأضاف وزير الإعلام اليمني أن هذه الهجمات تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيات الانقلابية في اليمن، مؤكدا أن

هذا التصعيد المستمر من قبل المليشيات الحوثية والذي جاء منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يعرقل جهود التهدئة في البلاد.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبرا أن صنعاء أصبحت مكانا لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.