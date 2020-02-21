أوكرانيا: إصابة 9 شرطيين ومدني في هجوم على حافلة تقل مواطنين تم إجلاؤهم من ووهان

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية أن تسعة من أفراد الشرطة ومدني واحد أصيبوا إثر هجوم شنه متظاهرون على حافلة تقل مواطنين أوكرانيين ورعايا آخرين تم إجلاؤهم من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة

"سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - إن مجموعة من المتظاهرين اعترضوا الشوارع في بلدة "نوفي سانزاري" التي سيتم فيها مراقبة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لمدة أسبوعين في منشأة طبية تابعة للحرس الوطني الأوكراني، مشيرة إلى أنهم قاموا برشق الحافلة بالحجارة.من جانبه، قال وزير الداخلية الأوكراني "أرسين أفاكوف" إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن معاقبة المتظاهرين، مشيرا إلى أن أحد الضباط أصيب بجروح خطيرة جراء هذا الهجوم.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.