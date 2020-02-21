الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو بغرب ألمانيا

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة هاناو في غرب ألمانيا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين وفقا لموقع روسيا اليوم.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء

الإماراتية - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وكان مسلح يميني متطرف قتل بالرصاص تسعة أشخاص بعضهم من المهاجرين الأكراد أثناء في هجوم على اثنين من مقاهي تدخين النارجيلة (الشيشة) في مدينة مدينة هاناو بولاية هسه الألمانية قبل أن ينتحر.