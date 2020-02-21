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فيروس كورونا يفتك بنزلاء سجن صيني

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أعلنت وزارة العدل الصينية أن فيروس كورونا الجديد انتشر في 5 سجون، حيث تم تسجيل نحو 500 إصابة فيها وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونغ، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.

وقالت السلطات في بيان: "تفشى فيروس كورونا في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، وحتى 20 فبراير، تم تأكيد 207 حالات إصابة".

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وأضاف البيان أنه تم إجراء اختبارات لـ 2077 شخصا لهم علاقة بالسجن، وتأكد إصابة 200 سجين و7 موظفين، وقد تم عزل المصابين وإخضاعهم للعلاج.

وأوضحت حكومة المقاطعة أنه في بداية الشهر الجاري ظهرت أعراض على المصابين مثل السعال، وبعد عزل أحد الموظفين في السجن بسبب هذه الأعراض والتأكد في وقت لاحق من أنه مصاب، قررت السلطات إجراء فحوص في السجن، لكن هذه الخطوة كانت متأخرة، وتمت إقالة مدير السجن.

هذا وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس "كورونا" إلى 2236 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين  7500 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

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