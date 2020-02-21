كوريا الجنوبية تحظر إقامة مظاهرات وسط العاصمة بسبب كورونا

أوضح عمدة مدينة سول بارك وون-سون، اليوم الجمعة، أنه قرر منع إقامة مظاهرات فى ميدان كوانجهوا مون وسط العاصمة الكورية الجنوبية سول لفترة من الوقت لاحتمالية انتشار فيروس كورونا الجديد"كوفيد-19" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بارك خلال مؤتمر صحفى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إننا "سنمنع استخدام ميادين سول وتشيونجكيه وكوانجهوامون والتى تشهد العديد من تجمعات الناس وسط العاصمة لحماية المسنين الضعفاء من الأمراض الوبائية".

وأوضح أن القرار جاء بموجب الفقرة 1 من البند 49 من قانون الوقاية من الأمراض الوبائية ومعالجتها والتى تقيد التجمعات داخل المدينة كإجراءات وقائية من مرض وبائي، ويفرض على من يخالف القرار 3 ملايين وون كحد أقصى من الغرامة المالية، وتابع قائلا إن "بعض المنظمات تصر على إقامة تظاهرات حيث تتطلب إجراءات صارمة وأن مجلس البلدية سيخطر منظمات تخطط لإقامة تجمعات ضخمة بهذا القرار ابتداء من اليوم وشرطة سول الإقليمية أيضا".

وأضاف عمدة سول أن مجلس البلدية سيقرر أيضا إغلاق جميع أفرع كنيسة " شينتشونجى " فى سول والتى ظهرت فيها العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد من قبل وسط من شاركوا فى قداس الكنيسة فى مدينة ديجو الكبرى، مضيفًا أن المدينة ستقوم بعملية التطهير والنظافة فى هذه الأفرع، مطالبا كل من زار الكنيسة فى دايغو الاتصال هاتفيا برقم 120 و1339م لإجراء الدراسة المرجعية لمعرفة الصلة بالمصابين من الكنيسة.

وأبلغت كوريا الجنوبية صباح اليوم عن 52 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 156 حالة. الفقرة 1 من البند 49 من قانون الوقاية من الأمراض الوبائية ومعالجتها والتى تقيد التجمعات داخل المدينة كإجراءات وقائية من مرض وبائي، ويفرض على من يخالف القرار 3 ملايين وون كحد أقصى من الغرامة المالية، وتابع قائلا إن "بعض المنظمات تصر على إقامة تظاهرات حيث تتطلب إجراءات صارمة وأن مجلس البلدية سيخطر منظمات تخطط لإقامة تجمعات ضخمة بهذا القرار ابتداء من اليوم وشرطة سول الإقليمية أيضا".وأضاف عمدة سول أن مجلس البلدية سيقرر أيضا إغلاق جميع أفرع كنيسة " شينتشونجى " فى سول والتى ظهرت فيها العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد من قبل وسط من شاركوا فى قداس الكنيسة فى مدينة ديجو الكبرى، مضيفًا أن المدينة ستقوم بعملية التطهير والنظافة فى هذه الأفرع، مطالبا كل من زار الكنيسة فى دايغو الاتصال هاتفيا برقم 120 و1339م لإجراء الدراسة المرجعية لمعرفة الصلة بالمصابين من الكنيسة.وأبلغت كوريا الجنوبية صباح اليوم عن 52 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 156 حالة.

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