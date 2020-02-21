فيلم بريطاني يصور في المغرب بمشاركة ممثل مغربي

يصور طاقم عمل الفيلم السينمائي البريطاني “فورغيفن” بمدينة أرفود، بعض مشاهده تحت إشراف المخرج البريطاني، جزن متيكل ماكدونالغ.

واختار طاقم الفيلم منطقة القصبة، والمدينة القديمة في أرفود لتصوير القيلم السينمائي، المستوحى من قصة واقعية، يشارك في تجسيدها الممثل المغربي سعيد التغماوي.

ويحكي الفيلم عن حادث مأساوي، تعرض له زوجان بريطانيان، أثناء رحلتهما إلى المغرب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إذ حدث تغيير كبير في حياتهما.

ويشارك في فيلم “فورغين”، إلى جانب التغماوي، البطلان، رالف فين، وجيسيكا شاستن.