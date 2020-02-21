بعد كورونا..زلزال بقوة 5 درجات يزيد من محنة الصين

ضرب زلزال جديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الصين، ليزيد من محن هذه البلاد التي تعيش التأهب منذ أيام، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالات الأنباء أن الزلزال الذي تصل قوته إلى خمس درجات على سلم ريشتر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم، جنوب غربي الصين.

وفي ذات السياق، ذكر مركز شبكات رصد الزلزال الصينية، أن الزلزال وقع الساعة 2:01 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين، وأن مركزه كان على عمق 9 كيلومترات فى محافظة “قرتسه” بولاية “علي” فى التبت.

وتعيش الصين على وقع التأهب منذ أيام بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 75 ألفا و465 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسى إلى 2236 حالة حتى نهاية أمس الخميس، بزيادة 118 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبى بوسط البلاد، بؤرة تفشى الفيروس، 115 حالة وفاة جديدة في حين توفي 99 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم، قالت لجنة الصحة في إقليم هوبى بوسط الصين اليوم الجمعة، إن الإقليم سجل 411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، ارتفاعا من 349 حالة في اليوم السابق، وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبى إلى 62 ألفا و 442 حالة.