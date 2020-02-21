بعد فتح الفنصلية الإيفوارية بالعيون المغربية.. الجزائر تستدعي سفيرها في “باموسوكرو” للتشاور

بعد فتح ياموسوكرو قنصليتها في مدينة العيون، استدعت الجزائر، أمس الخميس، سفيرها لدى كوت ديفوار للتشاور، احتجاجاً على تصريحات لوزير خارجيتها بشأن ملف الصحراء.

وقالت خارجية الجزائر في بيان، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، “عقب تصريحات مبطنة لوزير الشؤون الخارجية الإيفواري، إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون في الصحراء الغربية”.

وذكرت أن هذه التصريحات “ضربت عرض الحائط الالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي، القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة”، مضيفة “خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة، والتضامن بين الدول والشعوب، والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية، واستقلال الدول الأعضاء”.

وجاءت هذه الخطوة، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إيفوارية، عن وزير الشؤون الخارجية علي كوليبالي، اعتباره فتح القنصلية في قلب مدينة العيون تأكيداً على مغربية الصحراء.

يذكر أن قنصلية كوت ديفوار التي افتتحت، أول أمس الثلاثاء، تعد خامس تمثيلية دبلوماسية لدى المغرب في العيون، بعد قنصليات جزر القمر المتحدة، والغابون، وساو تومي، وبرنسيبي، وجمهورية إفريقيا الوسطى.