اعتقال فلسطينية بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم، الجمعة، شابة فلسطينيّة بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن، في منتزه "أرمون هنتسيف" في مدينة القدس.
ووفقًا للتقارير الأولية، تخمن شرطة الاحتلال أن "الشابة حاولت طعن زائر في المنتزه عدة مرات، لكن محاولاتها لم تنجح". ووفق شهود عيان، تمكن رجال الشرطة من القبض عليها لتحقيق معها.
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